◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

１９歳の鬼木達は、カシマスタジアムのスタンドで衝撃を受けた。「こんなに差がつくのか、と」。スコアは『鹿島５―０名古屋』。Ｊ開幕年の１９９３年５月１６日、「ギリギリの参入だったし、もしかしたらすぐ試合に出れちゃうのかな」という淡い期待は打ち砕かれた。市船橋高から加入した高卒１年目のＭＦは、鹿島の歴史的１勝目に震えた。

９４年途中まで同僚だったジーコ氏は「一生懸命練習する選手だったよ」と目を細める。通算６シーズンの在籍でリーグ戦出場は２７試合。出場機会に恵まれなかったが「姿勢を学べたことは大きかった。あれがなければ今の自分はない。ここで勝負ってものを学んだ」と言い切る。

１７〜２４年に率いた川崎で、主要タイトル７冠を達成。川崎指揮官退任のタイミングで、鹿島からオファーが届いた。充電期間を設ける選択もあったが「熱意に動かされた」。２６年ぶり復帰が決まった。

選手への要求は厳しい。エースの鈴木は「俺、相手とも戦ってるけど、鬼さんとも戦ってますから」と笑う。１月のキャンプでは、あまりの厳しい練習に食欲不振に陥る選手も。ある選手は「鬼さんの練習は頭を使うから脳にくる。毎日頭痛」と苦笑いする。

「パスサッカーをしようなんて思ってない。技術が高まれば、いろんな選択肢が生まれる」という考え方から、技術を磨かせた。同時に「鹿島らしさって、自分は『強さ』だと思っている」と定義し、逃げるような消極的プレーは断固許さなかった。鈴木は「やっぱり選手の扱いがうまい。満足させない。日本トップの監督だなと思う」と語る。

監督通算８冠目。複数クラブでのリーグＶは史上初の快挙となった。「何だかんだ、ホッとしている気持ちが１番」と柔らかい笑みを浮かべた。来季以降の続投も内定している。５０歳にして人生で初めて経験した単身赴任生活は、まだまだ続くことになりそうだ。（岡島 智哉）