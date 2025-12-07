◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

最終日を残して３打差に７人が並んだ。混戦を演出したのはグリーン周りの難しさだろう。今年は暖かい日が多くてグリーン周りの逆目のラフも強く、アプローチミスする選手が目立った。グリーンは速く、ピン位置も難しくてバーディーも出るが、ボギーも出るというムービングデーとなった。

優勝争いだけでなく、賞金王争いもしびれる展開だ。賞金ランク１位の金子が終盤３連続バーディーで追い上げ、ベストスコアの６６。非常に堅実なプレーで自力で賞金王を決める可能性を引き寄せた。同３位の蝉川は、今季バーディー率２位の攻撃力で５バーディーを奪取。首位と２差に迫った。

シーズン最終日に賞金王のかかる２人が、同組対決なんて私も記憶がない。選手は緊迫感がすごいが見る方は最高に楽しみだ。最終日も晴れて風も穏やかの予報。勝つしかない蝉川はいかに自分のプレーに集中してボギーを少なく、スコアを伸ばせるか。金子はポーカーフェースで１打と淡々と向き合う性格。守りながらも、パー５などでしっかり伸ばす必要がある。東京よみうりＣＣは１７番パー５と１８番パー３でスコアが激しく動く。最後までやるべきプレーに徹し切れた選手が、初の賞金王に輝くだろう。（プロゴルファー・牧野 裕）