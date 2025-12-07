◆明治安田 Ｊ１リーグ▽最終節 京都２―０神戸（６日・サンガスタジアム）

京都がホームで神戸を２―０で下し、クラブ史上最高順位となる３位で今季の戦いを終えた。前半３８分にＦＷマルコトゥーリオ（２７）、後半３２分にＦＷラファエルエリアス（２６）がゴール。昨年までリーグ２連覇の神戸を無得点に封じた。一時はクラブ初となる首位に立ち、優勝争いも演じたシーズンを、２連勝で締めくくった。

未来につながる、大きな一歩だ。昨季まで連覇の神戸に完勝し、３位が確定。試合開始からテンポよく攻め込み、主導権を握って相手の強みを出させなかった。２点目を挙げたラファエルエリアスは「力があることは十分見せつけられた」と、クラブの歴史を塗り替える今季の戦いを振り返った。

終了の長い笛が鳴った時、者貴裁（チョウキジェ）監督（５６）は涙していた。「神戸と最終戦で優勝を懸けて戦えたら」と何度も話してきたシーズン。勝ったものの、脳裏に浮かんだのは「悔しさ」だった。「感情を揺さぶるような、感傷的になる場面だった」。優勝を逃した事実と、勝ち取った３位。交錯する思いが、涙となって頬を伝った。自身も落涙しながら指揮官と抱き合ったＤＦ宮本は「３位という形で終われて、者貴裁という人間の素晴らしさをまた世に発信できたかなと思う」とコメント。選手、スタッフ、スポンサーにサポーター…。者監督が「全ての人でつくりあげた」と振り返った軌跡は、悔しさとともに新たな歴史として刻まれた。

来季の続投が決まっている指揮官は、試合後のセレモニーで「これをメモリアルな日にしてはいけないと思っています」と宣言した。主将のＭＦ福岡も「一番悔しいシーズンだった」と言い切る。来季は全員で、うれし涙を流すつもりだ。（森口 登生）