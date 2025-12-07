◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

第７８回鳴尾記念・Ｇ３（阪神）は、２番人気のデビットバローズが重賞初タイトル。岩田望来騎手（２５）＝栗東・フリー＝は２年連続の制覇となった。

６歳セン馬がついに初タイトルを手に入れた。デビットバローズは終始４番手を追走。１０００メートル通過５７秒１のタフな流れでも、岩田望に焦りはなかった。リズムを崩さず、脚を温存。あとは直線で突き抜けるだけだった。左、右、右ムチと一発ごとにグングン加速。残り約１ハロンで先頭に立ち、２着に２馬身差をつけた。岩田望は「これで負けたら仕方ないと思えるぐらいの強い勝ち方」とたたえた。

鞍上は６月開催だった昨年（ヨーホーレイク）に続く連覇。馬上で左拳を強く握り、喜びをかみ締めた。「（今年から）セン馬になって精神的にも安定していますし、これからどんどん良くなってくる」。今回でコンビ６戦目だった相棒に、手応えは深まるばかりだ。

上村調教師は同レース初勝利となった。来週１４日の香港Ｃ（シャティン競馬場）に挑む僚馬のベラジオオペラを後押しする１勝。実兄の上村典久厩務員は「コースと距離が合っている。冬場にいい馬ですからね」と笑みがはじけた。年内は休養する方針。来年７歳になっても進化を続けていく。（松ケ下 純平）

◆デビットバローズ 父ロードカナロア、母フレンチビキニ（父サンデーサイレンス）。栗東・上村洋行厩舎所属のセン６歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算成績は１８戦６勝。重賞初勝利。総獲得賞金は１億６６３９万３０００円。馬主は猪熊広次氏。