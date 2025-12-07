俳優小澤征悦（51）が6日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。父で指揮者の故小澤征爾さんから言われたことについて明かした。

MCの明石家さんま（70）から、楽譜が読めるか聞かれた小澤は、「僕は全然読めないです」と返した。

父が世界的指揮者とあって、さんまが「お父さん、教えなかったの？」と問うと、小澤は「教えなかったというか逆で、『音楽やるな』って言われてた。大変だから。大変さを一番よく分かってるから、本人が」と、音楽の道には進まないように言われていたことを明かした。

子どもの頃には、父が指揮をするコンサートにはよく行っていたものの、「よく寝てましたね、コンサート会場で。毎回、楽屋に最後に戻ると、（征爾さんに）『おうユキ、よく寝たか？』って言われて。『よく寝たよ』って。それは何でかっていうと、いい音楽っていうのは眠くなる、と。気持ちよくなるから」と振り返る。

さんまも「俺も、サザンのCDが出来上がった時に、新幹線で一番寝れたんですよ。寝れない俺が…。『KAMAKURA』っていうアルバム」と、新幹線の中でアルバムを聴いて眠ったことに触れる。

「それで、桑田（佳祐）さんに言うたことあるねん。『ええ音楽やったら俺、寝れるもん』って言ったら、『ん？ それは褒めてるのか、けなしてるのか？』って言われたんですけど、褒めてるよね、これ」と回顧。小澤は「それは完全に褒めてますよ。素晴らしい」とうなずいていた。