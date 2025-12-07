韓国の大手エンターテインメント企業「SMエンターテインメント」が、年間輸出1億ドルを達成した企業に授与される「1億ドル輸出の塔」を受賞した。

国の行政機関である産業通商資源部が主管し、韓国貿易協会が主催する表彰。同社は4日にソウル市内の貿易センターCOEXで開かれた「第62回貿易の日記念式」で、K−POPエンターテインメント企業では初めてとなる「1億ドル輸出の塔」と「サービス塔」をダブル受賞した。

同記念式に出席した、SMエンターテインメントのチャン・チョルヒョク共同代表は「K−POPのグローバル拡散に寄与してきた30年の努力が認められた瞬間であり、Kコンテンツの世界化を先導するグローバル企業として、さらに大きな挑戦と革新を続けていく」と感想を伝えた。

韓国通信社ニューシスは5日「NCTやaespaらが所属するSMは『K−POPの先駆者として数十年間グローバル音楽・コンテンツ・IP事業を通じて持続的に海外輸出を拡大してきた功績があり、創立30周年を迎えた年に収めた成果であり、より一層意味が大きい』と特記した」と報じた。

貿易の日記念式は、経済成長に貢献した輸出企業や有功者を褒賞する行事。64年、韓国政府が輸出1億ドルを達成したことを記念して始めた。年間100万ドル（約1億5537万円）以上の輸出実績を達成した企業に「輸出の塔」を授与している。