吉本興業所属のお笑いコンビ、マテンロウの大トニー（35）が6日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。アルバイトを兼業して生計を立てている様子を明かした。

大トニーは過去にダーツバーで勤務経験があり、ダーツを趣味としていることから、現在も複数のダーツバーのスタッフとして掛け持ちアルバイトをしていることを告白。時給1300円で「少ない時で週3、多いときは5とか6入るときもありますね」と、バイトのペースを明かした。

今年前半には、「芸人やってて初めて0だったんです」と、芸人としての収入がなかった月があったことも告白。「一瞬、芸人で飯を食えるようになって全然働いてなかった時期があったんですけど、7、8年前ですかね。営業とか、（TBS系）『水曜日のダウンタウン』とか呼んでもらってたので、劇場の出番とかもけっこうあったので。めっちゃもらってたわけじゃないですけど、それでも（バイト）しなくてもいけるかな、ぐらいで。平均で30〜40万円ぐらいあって。100はいかないですけど、多いときは70〜80万円ぐらいもらったりしていた。今は見る形もない」と赤裸々に語った。

相方のアントニー（35）との格差にも言及。アメリカ人の父と日本人の母を持つ個性的なアントニーについて、大トニーは「あいつ、2年目ぐらいから年収1000万円ぐらいあるんですよ。あいつ2年目で、（日本テレビ系）『不可思議探偵団』って番組のレギュラーになっているんですよ。それで海外に行っちゃうので、若手2年目とか4年目ぐらいまで、新ネタライブとか、僕1人で出たりしてました。2年目でまさかピンネタやるとは思わなかったですね、コンビで入って。あいつだけずっと公務員みたいにもらい続けている。1000万円ぐらいはずっともらっていると思います。うらやましいですよ、本当に」と本音を語った。

ダーツバーでは、客からおごられたテキーラを飲んだり、キャラをいじられ気さくに応じる場面も。大トニーは「自分がつまんない人間だとは思ってない。『つまんねえな』と言われた時だけ歯向かうんですよ。それを受け入れちゃったら、もう終わっちゃうだろうなと思っている」と話した。一方、かつては「自分が優秀だと思っていた」とも告白。「相方をもっと売れるために、コロチキ（コロコロチキチキペッパーズ）で言う西野（創人）みたいな動きをしたかったんですけど、西野は優秀ですけど僕は優秀じゃないので、そういう動きをしようと思っていたのが間違っていたな、と」と自戒した。

相方のアントニーについてもあらためて言及。「あいつは優秀なので。マジ悔しいです。もっと売れたいですよね」と本音を漏らした。

マテンロウはNSC東京校15期の同期で2010年5月に結成。