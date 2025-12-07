モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。駐車場での写真を投稿した。

「もし私を怒らせたら！ 私は…ふわふわになる」とつづり、車にもたれかかったり、床に座り込んで、すねた表情も見せた。丈の短い黒キャミソールに黒ミニスカートに黒ストッキングを履き、ふわふわの白いコートとショートブーツをコーディネートを公開。胸元も大胆に露出し、おへそもチラリ。真上から撮影したショットでは上目づかいでカメラに視線を向けた。

ファンやフォロワーからも「世界一」「めちゃくちゃ可愛い」「美しすぎる」「色っぽい」「この角度にやられる」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。