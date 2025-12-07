レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が5日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。大胆ショットを投稿した。

「赤ちゃん」の絵文字を記し、背中を大きく露出したデザインのセーター姿をアップ。茶色の見せランジェリーもチラリ。ロングヘアはポニーテールにまとめた。

また、Xでは「今日はキティちゃん バスタイムが一日の中で1番好き 最近はルームウェアとバスグッズ集めに気合い入りすぎてます」と明かし、キティの入浴剤を使ったお風呂入浴ショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「オシャレ」「CUTE FACE」「かわいい」「惚れた」「毎日素敵」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りで卒業する。