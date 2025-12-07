モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。アイコンの写真を変更したことを報告した。

「胡蝶蘭：幸せがあなたにやってくる 新しいプロフィル写真をとってもらいました、みんな気づいた？」とつづり、胸元や背中を大胆に露出した純白のドレス姿を公開。胡蝶蘭を手にしたドアップショットなど、さまざまな表情やポーズを披露した。

ファンやフォロワーからも「超美人」「世界の妖精」「とっても美しい」「めちゃくちゃ綺麗」「漫画のヒロインみたい」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。