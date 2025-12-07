「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。レースアンバサダーとして活動した感謝の気持ちを投稿した。

「改めまして、2025年シーズンも応援してくださった皆さんありがとうございました 【SUPER GT】【SUPER FORMULA】【スーパー耐久】【D1GP】【ダートトライアル選手権】【S−FJ】と、今シーズンはなんと6カテゴリーでレースクイーンを務めさせて頂きました」と報告。さらに「こうしてたくさん活動できるのもファンの皆さんが応援してくださるからで、その証としてアワード賞を頂くことにも繋がったと思います 落ち込むことも悩むこともたくさんあったけど乗り越えられたのは支えてくださった皆さんのお陰です！！ 今シーズンも本当に本当にありがとうっ」とつづり、おへそがチラリとのぞくレースコスチューム姿や、ファンと一緒に撮影した写真、応援うちわなどをアップした。

また、別の投稿ではグリーンのひもビキニ水着ショットも公開。「グラコロ食べたから冬を迎える準備はできました」と大好物のハンバーガーを食べたことも伝えた。

ファンやフォロワーからも「世界を代表する美しさ」「憧れのくびれ美人」「超スーパー綺麗」「セクシーでスタイル抜群」「美しいプロポーションステキ」「パーフェクトボディ」「素晴らしいお尻」「お尻エッロ過ぎ」「お美しさに磨きがかかりましたね」「たっぷりsexy」「ステキすぎ」「天下無双」「たまらん」「男の本能がくすぐられる」「推し活とっても幸せでした」などのコメントが寄せられた。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。