日本は「ベスト8の壁」を越えるか　韓国メディアが描いた森保ジャパンの“理想的なシナリオ”「チュニジアに必勝。そしてオランダに――」

森保ジャパンのグループリーグ抽選を韓国メディアはどう評価したのか(C)Getty Images

日本は幾度となく阻まれてきた「ベスト8の壁」を今度こそ打破できるか。現地時間12月5日にアメリカの首都ワシントンD.C.で実施された北中米ワールドカップの組分け抽選会で、いよいよ出場各国のマッチアップが決まった。

【動画】森保ジャパンが全勝で2次予選を突破！5−0で圧倒したシリア戦のハイライトを見る

期待は膨らんだ。ポット2の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同居する形となった。欧州2か国が配置される容易なグループではないが、アジア最終予選を独走状態で突破し、かつてないほど充実している森保ジャパンの総合力ならば、決勝トーナメント進出は「可能」と言えるだろう。

史上初となるベスト8進出を目標に掲げる森保ジャパン。そんな精鋭軍団の組分け結果は、隣国でも小さくないトピックとなっている。韓国メディア『OSEN』は「オランダと激突も、日本にとって“不可能”ではない」と指摘。前回のカタール大会のグループリーグでドイツとスペインを破った実績から「目標達成に向けた道筋は十分に立てられる」と断言した。

ポット2に入った日本について、「“死の組”に入る可能性があった中で、比較的バランスの取れたグループに混ざった」と評した同メディアは、「最大の敵」として過去未勝利（2勝1分け）のオランダをリストアップ。その上で、チュニジア戦を「必ず勝点3が必要になる」、ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれかとなるチームとの試合を「克服不可とまでは言えないが、短期間での調整を強いられる中で日本を容易に倒す保証はない」と論じた。