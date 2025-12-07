◆ 第２６回しずおか市町対抗駅伝大会 （６日・県庁本館前〜草薙総合運動場陸上競技場、１２区間４２・１９５キロ）

市の部は浜松市北部が２時間１０分３３秒で連覇を達成した。２区で首位に立つと、あとは独走。区間賞３人を含め、２５チーム中全１２区間で区間８位以内と安定した走りで、２位の浜松市南部に１分５８秒の大差をつけた。町の部は清水町が２時間１７分３１秒で２年連続５回目の優勝を果たした。

太田姉妹が、浜松市北部の連覇を引き寄せた。１区で妹・美香（浜松市立高１年）が区間２位の走りで流れを呼び込むと、１位でたすきを受けた４区の姉・里菜（浜松工高３年）が区間賞の走りで２位との差を一気に広げた。

ラストランで最高の結果を残した。卒業後は看護の専門学校に通う予定の里菜が好走。「陸上人生最後だったので楽しく走ろうと思った。スピードに乗れた」。富士市など後半に強い選手を並べたチームも多く「少しでも後ろに貯金をつくりたかった」と、満足げな表情を見せた。

今月２１日の全国高校駅伝に出場する妹も役目を果たした。細江中３年の昨年は１区で１位と４２秒差の区間５位だったが、今年は昨年の記録を３１秒上回り、１位と９秒差でつないだ。「しっかり走れて良かった」と、納得の笑顔。姉の奮走には「頑張っている姿は、ずっと見ていた。すごくいい走りだった」と、“共演Ｖ”を喜んでいた。

〇…町の部では清水町が連覇を達成。中学生男子の７区（３・５６４キロ）で関響佑（町立清水中３年）が、従来の記録を１秒縮める１０分２６秒の区間新で貢献した。今夏の全日本中学選手権３０００メートルで３位に入った実力者。「序盤が思ったよりスピードが上がらず、力んだ。もっといけた」と、ちょっぴり悔やんだ。１か月前にインフルエンザにかかり、「状態はいい時の７０％。でも、町のために優勝できて良かった」と、目を細めた。