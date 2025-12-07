◆りそなＢ２リーグ第１１節 横浜ＥＸ７３―６８静岡（６日・静岡市中央体育館）

西地区最下位のベルテックス静岡がホームで今季Ｂ３から昇格した横浜ＥＸとの第１戦を６８―７３で落とし、今季２度目の７連敗となった。リーグ戦全６０試合のうち１／３となる２０戦が終了し、ここまでわずか３勝。借金は１４にふくれあがった。

若手の活躍も勝利に結びつかなかった。２年目ＰＧ鍋田隆征（２４）が、３点シュートを４発決めるなど自身最多１６得点をマークしたが、あと一歩届かなかった。「シュートが武器なので積極的に狙っていこうと思った。ただ、大事なところでターンオーバーもあったので修正していきたい」と反省した。

思い通りの展開だった。戦前「ロースコアの試合にしたい」という森高大ヘッドコーチ（３６）の言葉通り、７０点前後の接戦には持ち込んだ。１１点ビハインドから一度は７点リードまで逆転した。ただ、終盤に突き放された。

エース不在が響いている。最終Ｑで横浜ＥＸは得点源のトレイ・ボイドが２本の３点シュートをねじ込むなど両チーム最多３２点をマークしたが、ベルテは３Ｐシュートを８本打って１本も決まらなかった。勝負どころで頼れる選手がいないのが現状だ。指揮官も「決めきる力がない。このゲームではその差が出てしまった」とポツリ。トンネルの出口はなかなか見えてこない。（塩沢 武士）