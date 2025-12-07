【カーリング】女子日本代表がスポーツマンシップ 相手のブラシが接触のアクシデントも落ち着いて対応
◇カーリング世界最終予選 日本8-4アメリカ(日本時間6日、カナダ)
ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選が6日に始まり、女子日本代表のフォルティウスが初戦でアメリカに8-4で勝利。第5エンド中にハプニングが起こり、試合が中断する場面がありました。
第4エンド終了時点で4-2とリードした日本。アメリカが第5エンドの最終ショット時点で、日本のストーンがナンバー1の位置をマークします。その後アメリカが最終ショットを投げると、ブラシでスイーピングする際に日本のナンバー1ストーンにブラシが触れ、ストーンが外側に動くアクシデントが起こりました。
アメリカの選手はすぐに自己申告し、試合は一時中断。リンク上で話し合いが行われる中、アメリカの選手からは「わからない」「そこまで動かしたとは思わない」、一方の日本代表からは「(ストーンが)動いたのは見られた」「こういうときどうすればいいの(笑)」「(ナンバー1は)こっち(アメリカのストーン)だと思うけど…」などと言葉が飛び交いました。
結果は、日本のセルフジャッジによってアメリカの最終ショットがナンバー1となり、アメリカが得点。思わぬハプニングにもスポーツマンシップあふれる冷静な対応を見せ、日本が4-3と1点差に詰め寄られたところで第5エンドは終了となりました。試合結果は日本が8-4で最終予選の初戦を勝利しています。