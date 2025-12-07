「言い訳がましくなってしまいますが…」昇格１年目で３位も、今季は６位フィニッシュ。町田のキャプテン昌子源がJ１の難しさを語る「レイソルは５敗しかしてないのに２位ですから」
12月６日に開催されたJ1リーグの最終節で、６位のFC町田ゼルビアが２位の柏レイソルと敵地で対戦した。
序盤から劣勢の戦いを強いられるも、堅い守備でゴールを守っていた町田だったが、スコアレスで迎えた63分にオウンゴールで痛恨の失点。その後、反撃に出たが追いつけず、０−１で敗れて６位で今季のリーグ戦を終えた。
試合後、町田のキャプテンを務めるDF昌子源は、「目標に掲げていた５位以内というのは残念ながら達成できなかったですし、振り返れば難しい時期が長く、なかなか思うようにいかなかったシーズンだったかなと思います」と今季を総括する。
「言い訳がましくなってしまいますが、やっぱり怪我人が多かったですね。各ポジション、特に新加入の選手たちがそれぞれ１回ずつは離脱するような状況でした。でもいろんな選手がその穴を埋めようとしましたし、それを乗り越えていくのがチームだと思います」
町田は今季、J１で２年目を戦ったなか、３位で終えた昨季との違いを問われると、昌子は次のように見解を示した。
「上手くいくシーズンだけではないですし、他のチームを見れば、昨季、残留争いをしていたチームが優勝争いをしていたり、優勝争いをしていたチームが残留争いに巻き込まれたり、何があるかわからないシーズンで、毎試合毎試合が大事。今日の相手のレイソルもそうですけど、21勝しているのはすごいですし、５敗しかしていないのに２位ですから。引き分けを勝ちに持っていく、負けている時はせめて引き分けに持っていく。そこで僕たちは今年、つまずいた試合が多かったかなと思います」
９日には年内最後の試合となるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の蔚山現代戦をホームで戦う。町田のキャプテンは「中２日ですけど、１番強い僕たちを見せられるようにしっかり準備します」と意気込んだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
