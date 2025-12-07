巨人・浦田俊輔内野手（２３）が６日、“川相魂”の継承とミス撲滅を誓った。東京・稲城市のよみうりランドでトークショーに参加。「憧れ」として川相昌弘ディフェンスチーフコーチ（６１）を挙げ「長年活躍されてきた選手で、コーチとしても本当に尊敬するとこばかり」と来季のテーマに職人級の安定感を掲げた。

今季は２軍で野手総合コーチだった川相氏からバント、守備の極意を吸収。世界記録の通算５３３犠打、ゴールデン・グラブ賞６度のレジェンドと過ごす日々は学びの連続で「毎日ハンドリング練習も欠かさずお願いして、結構身についてきた感じがある。来年は自分も１軍に行って川相さんと練習、プレーできたら」。手術明けで復帰時期が不透明な正二塁手・吉川に負けじと開幕スタメンを狙う。

１年目は出場２２試合で打率２割８厘、３犠打盗塁死１。「自分のようなタイプはバント、盗塁だったりを一発で決めることが求められる。ミスしない選手は生き残る。攻める姿勢を忘れずミスを減らせるように」。スピードを生かした小技、堅守の習得はレギュラー争いへの必須条件。川相コーチばりのつなぎ役を目指し、精度を磨く。（堀内 啓太）