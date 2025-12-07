浜松開誠館のＤＦ水谷健斗（３年）は県選手権でベストイレブン、得点王、ＭＶＰの３冠に輝いた。なかでも得点王のタイトルにつながった右足からのプレースキックは精度が高い。決勝トーナメント１回戦（対加藤暁秀）のハットトリックのうち、２得点は直接ＦＫで挙げた。「中学の頃から自信がありました」

この日行われたプリンスリーグ・静岡学園セカンド戦でも、前半２１分にＧＫの死角を突くようなＦＫを直接決めて、勝利に大きく貢献。全国に向けて調子を上げている。

中学時代はボランチで、高２の春に右サイドバックに転向。チームでトップクラスの持久力を生かし、アップダウンを繰り返す。ゴール前に入り込んでのミドルも鋭い。だが「３冠」に満足はしていない。「名誉なことでうれしいです。でも、もっと努力しないといけない」と謙虚に話す。

取り組んでいるのは「全国で戦える体づくり」だ。毎日の筋トレで下半身を鍛えることで、キレもよくなり、５０メートル６秒４だったスピードもさらに上がっている。「どこのチームにも左サイドにいい選手がいる。そこを抑えてチームに貢献したい」。スタミナと脚力を生かして、右サイドを制圧する。（里見 祐司）

◆水谷 健斗（みずたに・けんと）２００７年８月２２日、三重県生まれ。１８歳。サッカーは３歳から。前所属はヴィアティン三重。１７１センチ、６３キロ。血液型Ａ。家族は母と祖父母。