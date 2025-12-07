◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

この日ベストスコア６６の吉田泰基（２７）＝東広野ゴルフ倶楽部＝ら３人が８アンダーで首位に並んだ。

初優勝をグッと引き寄せた。吉田は第３ラウンドをベストスコア６６で回り、小木曽、宋とともに首位に並んだ。上位７人が３打差でひしめき合う激戦だが「今日、伸ばしたいなと思っていた。取れるところで取ろうと思っていたので、４つ伸ばせたのはうれしい」と素直に喜んだ。

元ゴルフ選手の妻、宮崎樹里さん（２５）が同行した前半９ホールが見せ場だった。１番で１・５メートルを決めるバーディーで勢いづき、５番でピン左４メートルを沈めるとそこから８番まで４連続バーディーで急浮上。後半は我慢のゴルフだったとはいえ、「ティーショットは昨日に比べたらよかった。９番は打ちづらくて、１１番も林の木に当たって…。１８番はボギーでもと思っていたので、もったいないボギーはなかったかな」と納得する。

まだツアー優勝はないが、初優勝が今大会なら１６年の朴相賢（韓国）以来９年ぶり５人目となる。今季は全試合に帯同し、車の運転など陰から支える樹里さんは「いつも通りやってくれれば」とエールを送った。２１日には挙式を控え、来年１月にはハワイへ新婚旅行の予定もある。「最終３ホールぐらいで勝負をかけられる位置にいられたら最高」と吉田。夫婦二人三脚で頂点を目指す。（松末 守司）