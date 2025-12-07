◆ 高円宮杯Ｕ―１８ プリンスリーグ東海最終節▽ 浜松開誠館２―０静岡学園セカンド（６日・浜松開誠館総合Ｇ）

最終節が行われ、浜松開誠館が静岡学園セカンドに２―０で快勝。全国高校選手権前の最後の公式戦を４戦ぶりの白星で締めた。清水ユースは磐田Ｕ―１８との「静岡ダービー」を１―０で制し、無敗を守った。藤枝明誠は藤枝東との「藤枝ダービー」を２―０で勝利。名古屋グランパスＵ―１８Ｂが最下位で降格が決まった。

開誠館の頼れる主将、ＭＦ川合亜門（３年）が勝負を決めた。１―０のまま一進一退の攻防が続いた後半３３分だ。ＤＦ水谷健斗（３年）のパスを受けて右サイドを抜け出すと、左足で静学ゴールのファーサイドへ蹴り込んだ。

県選手権ではゴールがなく、公式戦での得点は１０月１１日のプリンス・磐田Ｕ―１８戦（２〇０）以来、約２か月ぶり。「結果が出ていなかったので良かった。うちの大黒柱なので、全国では伸び伸びと楽しんでプレーしてほしい」と青嶋文明監督（５７）は目を細めた。

高校３年生にとってホームグラウンドで行う最後の公式戦。指揮官からは「思いをこめて戦え」と激励の声が飛んでいた。付属中出身の川合にとっては、６年間の思い出が積もったピッチ。「気持ちが入っていた。勝てて良かった」とうなずいた。

伏兵も光った。ＤＦ浜中伊吹（３年）が後半２４分に途中出場。本職ではない左サイドハーフに入ったものの、高い位置でボールを奪うなど存在感を見せた。川合の得点も、逆サイドで奪取した浜中が起点になっており、「積極的に行った。自分の良さが出せた」と笑顔。中学時代はＦＷで、監督も「（複数ポジションをこなせる）ポリバレントな選手」と評価した。

先月２２日の東海大静岡翔洋戦（１△１）は終盤に追いつかれ、先週の帝京大可児戦（２●４）は前半だけで３失点。その反省を生かし、この日は全員が最後まで集中力を切らさず、４試合ぶりの無失点勝利を飾った。次の公式戦は全国。課題を修正してチーム力を上げていく。（里見 祐司）