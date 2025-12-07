上田綺世が止まらない!! 前半20分に2ゴール目、エールディビジ16得点目は日本人最多タイ記録に
フェイエノールトFW上田綺世が早くも追加点を挙げた。6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場。前半11分に先制点を挙げると、20分に2ゴール目を決めた。
上田は前半11分にヘディングシュートで先制点を挙げると、勢いを止めず追加点。同20分、後方からパスを受けた上田はドリブルで加速。右斜めに敵陣に入り込んで右足シュートを叩き込んだ。
オランダ・エールディビジの日本人最多得点記録は、2015-16シーズンにハーフナー・マイク氏がADOデンハーグで挙げた16得点。上田はこの記録に並んだ。
先制はフェイエノールト
ボルジェスがあげたクロスに#上田綺世 がヘディングで合わせる
これで上田は公式戦3試合連続ゴール
先制はフェイエノールト
ボルジェスがあげたクロスに#上田綺世 がヘディングで合わせる
これで上田は公式戦3試合連続ゴール
エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ
フェイエノールトが追加点#上田綺世 がDFを振り切ってゴール!
これで今季リーグ戦16得点目⚡
エールディヴィジ1シーズンにおける
日本人最多得点記録を持つ
#ハーフナー・マイク に並んだ
これで今季リーグ戦16得点目⚡
エールディヴィジ1シーズンにおける
日本人最多得点記録を持つ
#ハーフナー・マイク に並んだ
エールディヴィジ 第15節#フェイエノールト v #PECズヴォレ