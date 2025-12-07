フェイエ上田綺世が公式戦3試合連続ゴール!! 前半11分に強烈ヘッド弾、リーグ戦15試合15ゴール目
フェイエノールトFW上田綺世が公式戦3試合連続ゴールを決めた。6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場。前半11分に先制点を挙げた。
序盤からチャンスを作り続けていた上田が、しっかりとゴールを残した。前半11分、左サイドから上がったクロスに強烈なヘディングシュートをお見舞い。11月27日のUEFAヨーロッパリーグ・セルティック戦、同30日のリーグ戦テルスター戦に続く公式戦3試合連続ゴールとなった。
北中米ワールドカップでは日本代表の対戦国でもあるオランダの地で、上田はリーグ戦15試合15得点を記録。得点ランキングは首位を独走している。
