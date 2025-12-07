【オランダ・エールディビジ第15節】(Fortuna Sittard Stadion)

シッタート 1-3(前半1-1)アヤックス

<得点者>

[シ]カイ・シーアハウス(4分)

[ア]オウンゴール2(45分+6、47分)、オーウェン・ワインダル(52分)

<退場>

[シ]ジャスティン・ハブナー(53分)

[ア]ユーリ・バース(60分)

<警告>

[シ]イヴォ・ピント(30分)、カイ・シーアハウス(55分)、R. Fosso(78分)

[ア]ラヤーン・ブニーダ(22分)、ユーリ・バース2(49分、60分)、ビテスラフ・ヤロシュ(86分)

観衆:11,920人