シッタートvsアヤックス 試合記録
【オランダ・エールディビジ第15節】(Fortuna Sittard Stadion)
シッタート 1-3(前半1-1)アヤックス
<得点者>
[シ]カイ・シーアハウス(4分)
[ア]オウンゴール2(45分+6、47分)、オーウェン・ワインダル(52分)
<退場>
[シ]ジャスティン・ハブナー(53分)
[ア]ユーリ・バース(60分)
<警告>
[シ]イヴォ・ピント(30分)、カイ・シーアハウス(55分)、R. Fosso(78分)
[ア]ラヤーン・ブニーダ(22分)、ユーリ・バース2(49分、60分)、ビテスラフ・ヤロシュ(86分)
観衆:11,920人
