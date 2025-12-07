劇的な展開



1点を追いかける試合終了間際⌛



CKのこぼれ球に

ファーサイドで待っていた #田中碧



チームの窮地を救う2戦連発のゴールで

エランド・ロードを熱狂へ誘う⚡



プレミアリーグ 第15節#リーズ v #リヴァプール

https://t.co/4ruoXPa8Tp pic.twitter.com/p3cQwos5J7