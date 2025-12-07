90+5分の劇的決勝弾!!好調アストン・ビラがホームヴィラ・パークで首位アーセナル撃破!
[12.6 プレミアリーグ第15節 アストン・ビラ 2-1 アーセナル]
プレミアリーグは6日、各地で第15節を開催。公式戦6連勝中と波に乗るアストン・ビラが公式戦18試合負けなしのアーセナルを2-1で下した。
まずは前半10分のアストン・ビラ。MFジョン・マッギンが前線のFWオリー・ワトキンスにパスを送るとDFピエロ・インカピエと今日センターバックに入っているDFユリエン・ティンバーを鋭い切り返しで振り切りシュート。これはGKダビド・ラヤがビッグセーブ。
続いて前半14分のアーセナル。MFマルティン・ウーデゴーアが自陣深くから運び、中央のFWブカヨ・サカにパス。そのままペナルティエリア外からミドルシュートを放つもGKエミリアーノ・マルティネスが立ちはだかる。
試合が動いたのは前半36分。DFパウ・トーレスが左足で放り込むと、逆サイドで待ち構えていたDFマティ・キャッシュが右足を振り抜く。叩きつけたシュートはラヤの股を抜き1-0。ホームのアストン・ビラが先制する。
しかしアウェイのアーセナルも後半立ち上がりにすぐさま反撃。後半7分にMFデクラン・ライスが中盤でボールを奪い、ウーデゴーアが時間を作り、右から追い越したサカへ。サカの折り返しはエミリアーノ・マルティネスに弾かれるも最後は後半から入ったMFレアンドロ・トロサールが押し込んで同点。トロサールのプレミア通算50ゴール目で試合を1-1の振り出しに戻す。
その後は両チームチャンスを作るも決めきれず、試合は終盤へ。後半アディショナルタイム5分のラストプレー。FWドニエル・マレンが起点を作り、MFモーガン・ロジャーズが右サイドからクロス。MFジェイドン・サンチョがヘディングで折り返し、MFユーリ・ティーレマンスが合わせるも一度はラヤがセーブ。ルーズになったボールを後半から入ったMFエミリアーノ・ブエンディアがねじ込み、劇的な勝ち越し決勝ゴール。試合はそのまま終了し、2-1でホームのアストン・ビラが勝利する結果となった。
