[12.6 オランダ・エールディビジ第15節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 ハイス・スマル

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 11 ゴンサロ・ボルジェス

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 43 ジャン・プラグ

MF 14 セム・スタイン

MF 46 A. Ouarghi

MF 47 タイス・クラーイエベルト

FW 16 レオ・ザウアー

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 36 ジェイデン・スロリー

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[ズウォレ]

先発

GK 16 T. de Graaff

DF 2 S. Floranus

DF 3 O. Aertssen

DF 4 A. MacNulty

DF 6 T. Gooijer

MF 25 T. Oosting

MF 30 ライアン・トマス

MF 35 Jamiro Monteiro

FW 7 ショラ・ショアタイアー

FW 10 コーエン・コストンス

FW 22 カイ・デローイ

控え

GK 40 N. Dobben

GK 41 D. Verduin

DF 28 S. Graves

DF 42 D. Ruward

MF 8 Z. Buurmeester

MF 20 G. Reiziger

MF 26 J. Pereira da Gama

MF 34 N. Fichtinger

FW 11 ディラン ムバヨ

FW 19 J. Faberski

FW 29 T. Buitink

監督

Henry van der Vegt

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります