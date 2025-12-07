フェイエノールトvsズウォレ スタメン発表
[12.6 オランダ・エールディビジ第15節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 43 ジャン・プラグ
MF 14 セム・スタイン
MF 46 A. Ouarghi
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 36 ジェイデン・スロリー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[ズウォレ]
先発
GK 16 T. de Graaff
DF 2 S. Floranus
DF 3 O. Aertssen
DF 4 A. MacNulty
DF 6 T. Gooijer
MF 25 T. Oosting
MF 30 ライアン・トマス
MF 35 Jamiro Monteiro
FW 7 ショラ・ショアタイアー
FW 10 コーエン・コストンス
FW 22 カイ・デローイ
控え
GK 40 N. Dobben
GK 41 D. Verduin
DF 28 S. Graves
DF 42 D. Ruward
MF 8 Z. Buurmeester
MF 20 G. Reiziger
MF 26 J. Pereira da Gama
MF 34 N. Fichtinger
FW 11 ディラン ムバヨ
FW 19 J. Faberski
FW 29 T. Buitink
監督
Henry van der Vegt
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります