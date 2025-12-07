女優の吉田美佳子（26）が第1子を出産したことを7日までに自身のインスタグラムで発表した。夫は元プロボクサーの大嶋宏成氏（50）。

吉田は「ご報告」とし「2025年12月5日午前7時25分」「第一子を出産いたしました」と発表した。

現状については「母子共に健康です」とし「この上ない幸せを感じております」と第1子誕生を喜んだ。

「ずっと側で支えてくれた夫、家族、周りの方々のサポートのおかげでここまで頑張ることができました」とし「心から感謝しております」と感謝した。そして「今後とも日々邁進していきますので、温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えた。

吉田は2024年8月16日に“入れ墨ボクサー”としても話題になった元プロボクサーの大嶋氏と24歳という年の差婚を発表している。

大嶋氏は97年にプロデビューし、98年にライト級の全日本新人王を獲得。“入れ墨ボクサー”として話題になり、テレビ番組などにも出演した。吉田は14年に女優デビュー。映画「罪の余白」、舞台「フラガール―dance for smile―」などに出演した。