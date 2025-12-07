◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日 東京都 東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）

首位と5打差の6位から出た賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）が5バーディー、1ボギーでこの日最少に並ぶ66をマークし、通算6アンダーで5位に浮上した。逆転賞金王には優勝が絶対条件だが、トップとの差を2打に縮めて最終日に望みをつないだ。66で回った吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）ら3人が8アンダーで首位に並んだ。

蝉川が優勝を射程圏内に捉えた。「4アンダーというプレーは良かったけど、もう少し伸ばしたかった」と不満顔だが、66はこの日最少の好スコアだ。

復調したアイアンで序盤から好機を築き、5メートルを沈めた3番を皮切りにバーディーを重ねた。「しびれが来た」という終盤はティーショットが左右に曲がった。しかし16番ではラフからグリーンを捉えて7メートルのスライスラインをねじ込んだ。

賞金王争いの重圧は半端ではない。「手汗がびちゃびちゃです」と笑う。夜も「うまくいくかな」と不安が消えない。それでも攻撃的なゴルフを貫いた。

勝てば2年ぶり2度目の最終戦制覇で史上11人目の日本タイトル4勝。賞金ランク1位の金子の成績次第で逆転賞金王に輝く。「18ホール中18個チャンスにつける。ティーショットからセカンド、パットまでアグレッシブさを出したい」。今季最後のラウンドも守りに入るつもりはない。（福永 稔彦）