ミスターに14年ぶりの日本一を届ける。巨人のOB会総会が6日、都内のホテルで行われ、阿部監督、ソフトバンク・王貞治球団会長ら67人が出席した。

3位に終わった今季は、終身名誉監督の長嶋茂雄さんが6月に死去。現役時代に長嶋さんとONとしてV9に導いた王氏は「優勝できなかったのは、巨人軍にとって本当に残念。長嶋さんのためにも、来年は何をさておいても絶対勝つんだと」と叱咤（しった）激励した。「長嶋さんも特別でしたけど、ジャイアンツはそれ以上の特別な存在」と続けた。

阪神に独走を許してリーグ連覇を逃した阿部監督は「責任は凄く感じております」と改めて謝罪した。伝統球団ゆえに注目度は高い。「叩いていただけるのが華。後ろを振り向くことなく、前だけを見て突き進みたい。阿部慎之助らしく信念を持って、シーズンを突き通す」と中畑清OB会長や元監督の高橋由伸氏らの前で12年以来の日本一を誓った。

V奪回へ、今秋のドラフト会議で指名した支配下新人6人中5人が大卒か社会人。1軍キャンプスタートについて「確約は誰もしていない」と来年1月の新人合同自主トレで状態を見てから決める方針。競争をあおりチームの底上げを図る。（青森 正宣）