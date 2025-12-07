◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１９３・６４点、合計３０２・４１点の今季自己ベストで２位だった。同２位から出た佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１９４・０２点、合計２９２・０８点の３位で、日本勢がダブル表彰台となった。世界王者のイリア・マリニン（２１）＝米国＝が世界で初めて全６種類の４回転を決め、世界歴代最高の２３８・２４点、合計３３２・２９点でＳＰ３位から逆転優勝した。

小さく首を傾けた鍵山はほほ笑みながら、控えめに両拳を握った。フリーは１９３・６４点、合計３０２・４１点で銀メダル。「率直な感覚としては、すっごい悔しい。悔しさ、喜び、半分半分」。合計は目標の３００点を超えたが、フリーは２００点を下回り４位。うれしさの中に複雑さもあった。

２番前にマリニンが歴代最高の演技を披露して迎えた最終滑走。異様な雰囲気の中、冒頭の４回転サルコーは出来栄え点（ＧＯＥ）３・７４点を引き出した。後半のジャンプでわずかにミスが出たが、オペラ「トゥーランドット」のクライマックス、イナバウアーを披露すると満員の会場が揺れた。「自分の呼吸の音を聞いたり、足元の感覚に意識を研ぎ澄ませていた」。８年ぶりとなる国内でのＧＰファイナル、日本男子のエースとして役割は果たした。

“金色”のプログラムでミラノ五輪シーズンを舞っている。フリーの「トゥーランドット」は、現地イタリアの名作。代表的なプッチーニ氏作曲のものではなくアレンジ版で、フリープログラム用に英国でロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団と現地のオペラ合唱団の生演奏を収録した。「オリンピックにふさわしい曲の一つ」と鍵山。０６年トリノ五輪、女子で荒川静香さんが金メダルを獲得した名曲を引っ提げて、ミラノを見据えている。

今季２人目の合計３００点超え。そしてミラノ五輪の代表選考において重要なＧＰファイナル日本勢最上位も達成した。ただ最大のライバルとなるマリニンは、フリー歴代最高を大きく更新する２３８・２４点。果てしない点差だが、鍵山もまだ４回転フリップの投入など、さらなる点数アップも見込んでいる。「まず、自分の壁がすごく高い。世界一への距離はすごく遠いと感じた。自分を信じていけるかが大事」。本番まで残り２か月、今できることを積み重ねる。（大谷 翔太）