◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

大喝采がわき起こった。木下稜介が、９番グリーン上のピン奥９メートルから第３打で握ったのはパターではなくウェッジ。バックスピンを利かせてボールの勢いをコントロールし、急傾斜を左に転がしてバーディーを奪った。男子プロの高い技術に、思わず拍手を送る日々が続いている。

今季国内男子ツアーは歴代最多１１人が初優勝し、ＪＴカップでも未勝利の吉田泰基、細野勇策がＶ争いに絡んできた。ただ、賞金ランク１位の金子駆大ら世間的な知名度が高い選手は多くはない。「あれは誰？」。大会パンフレットを見て、選手の名前と顔を照らし合わせるギャラリーもいる。

今年から初めてゴルフを担当した。女子ツアーは全３７試合がＵ―ＮＥＸＴで生中継されているのに対し、２５試合の男子は一部を除いてネット配信はなし。人気の差を肌で感じた。今大会は米通算１１勝の松山英樹、石川遼のようなスーパースターは少ないが、高い実力を持った男子選手は多いとも感じた。３２０ヤード超えのビッグドライブ。技ありのアプローチ。繊細なパット。お金を払ってでも生で見たいと思わせるプレーがある。今季未勝利で終えた通算２０勝の石川が放った「本当にレベルが高くて層が厚い」の言葉が強く印象に残っている。

昨季賞金王で、今季から世界最高峰の米ツアーを主戦場とした金谷も言う。「国内のレベルは年々上がっている。優勝スコアも当たり前のように２０アンダーを超えたり、アグレッシブなプレーをする若手選手が多い」。松山から刺激を受けた自身のように、金谷らの背中を見て国内から海外を志す後輩も多く「次の世代につながっていけば、もっとレベルは上がっていくと思う」と期待を寄せる。

女子は今季米ツアーに史上最多の日本勢１３人が参戦し、７勝と旋風を巻き起こした。男子も来季米ツアーに、松山を筆頭に中島啓太や平田憲聖ら少なくとも５人が参戦予定。国内で技術を磨いた新星が海外へと羽ばたき、米ツアーで優勝する日も近いと期待している。（ゴルフ担当キャップ・星野 浩司）

〇…木下はプロの妙技で観客を魅了した。９番パー４。急傾斜のグリーン上のピン奥９メートルから第３打をウェッジで狙い、スピンを利かせて下りフックラインをねじ込みバーディー。「奇跡的に入って、すごい良い形でターンできた」と笑顔で両手を突き上げた。１０、１１番で連続ボギーも５打差の８位につけ「明日７アンダーくらい出せれば、全然可能性はある。諦めずに最後までやりたい」。３日目から連日の６６で５位に入った昨年同様、週末の猛チャージで逆転Ｖをつかむ。