「うわあああ！」 ド軍右腕が幸せ報告、純白ドレスの新婦と見つめ合い…「息を呑むほど美しい」
インスタグラムを更新
米大リーグ・ドジャースのタイラー・グラスノー投手が現地5日、自身のインスタグラムを更新。メーガンさんとの挙式の写真を投稿すると、ファンからも祝福が殺到した。
グラスノーは「無限」を意味する絵文字を添え、ウェディングドレスに身を包んだメーガンさんと見つめ合う写真、キスする写真、笑みを浮かべる写真の3枚を公開。大谷翔平や山本由伸が「いいね」する中、ファンも祝福のコメントを寄せた。
「輝かしいわ!!」
「やった!! 2人ともおめでとう！」
「美しいカップルと写真だ!!!」
「1年で2つのリングね」
「マジで最高だ」
「愛と幸福に満ちた人生を願っているわ」
「純潔だわ」
「幸せなカップルにおめでとう」
「うわあああああ！」
「最高に可愛らしいわ」
「息を呑むほど美しい。雰囲気も美しい。まさにあなたらしいわ」
グラスノーは今季、右肩の炎症で戦線離脱するなど登板18試合にとどまり4勝3敗、防御率3.19。ワールドシリーズでは3試合に登板し、2年連続世界一に貢献した。
