インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースのタイラー・グラスノー投手が現地5日、自身のインスタグラムを更新。メーガンさんとの挙式の写真を投稿すると、ファンからも祝福が殺到した。

グラスノーは「無限」を意味する絵文字を添え、ウェディングドレスに身を包んだメーガンさんと見つめ合う写真、キスする写真、笑みを浮かべる写真の3枚を公開。大谷翔平や山本由伸が「いいね」する中、ファンも祝福のコメントを寄せた。

「輝かしいわ!!」

「やった!! 2人ともおめでとう！」

「美しいカップルと写真だ!!!」

「1年で2つのリングね」

「マジで最高だ」

「愛と幸福に満ちた人生を願っているわ」

「純潔だわ」

「幸せなカップルにおめでとう」

「うわあああああ！」

「最高に可愛らしいわ」

「息を呑むほど美しい。雰囲気も美しい。まさにあなたらしいわ」

グラスノーは今季、右肩の炎症で戦線離脱するなど登板18試合にとどまり4勝3敗、防御率3.19。ワールドシリーズでは3試合に登板し、2年連続世界一に貢献した。



（THE ANSWER編集部）