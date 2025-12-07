「一番負けが少なかった一方で… 」J１制覇にあと一歩届かず。柏の選手たちが考える優勝に足りなかったもの「鹿島は最後まで鹿島らしさを出した」
12月６日に開催されたJ1の最終節で、２位の柏レイソルがホームでFC町田ゼルビアと対戦した。
試合前の時点で勝点は72。首位の鹿島アントラーズを１ポイント差で追いかける柏は、序盤からボールを握って試合を進めるも決定機まで持ち込めない時間が続く。逆に19分にはピンチを迎え、相馬勇紀に強烈なボレーを浴びるも、GK小島亨介の好守で凌いだ。
後半に入ってもゲームの主導権を握るなか、スコアレスで迎えた63分に先制。瀬川祐輔の折り返しを町田DF岡村大八がクリアしようとしたボールがゴールに吸い込まれた。この１点を守り切り、柏は１−０で勝利。しかし鹿島も横浜F・マリノスを２−１で下したため、惜しくも２位フィニッシュとなった。
リーグ戦６連勝でシーズンを締め括ったが、優勝にあと一歩届かず。試合後、細谷真大は「自分が決めていれば勝てた試合はあった。悔しいですが、（優勝した）鹿島は最後まで鹿島らしさを出したと思います」と心情を明かす。
また、GK小島亨介はタイトル獲得に何が足りなかったのかを訊かれ、次のように自身の考えを述べた。
「最後までやれることはやりました。振り返るといろんなことがあって、一概に何が足りなかったのかをコメントするのは難しいですが、（今季のJ１で）一番負けが少なかった一方で、引き分けが多かった。それを勝ちに変えていくことが大事になってくると思います」
最後まで優勝争いを繰り広げた柏の来シーズンの戦いにも期待したい。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
試合前の時点で勝点は72。首位の鹿島アントラーズを１ポイント差で追いかける柏は、序盤からボールを握って試合を進めるも決定機まで持ち込めない時間が続く。逆に19分にはピンチを迎え、相馬勇紀に強烈なボレーを浴びるも、GK小島亨介の好守で凌いだ。
後半に入ってもゲームの主導権を握るなか、スコアレスで迎えた63分に先制。瀬川祐輔の折り返しを町田DF岡村大八がクリアしようとしたボールがゴールに吸い込まれた。この１点を守り切り、柏は１−０で勝利。しかし鹿島も横浜F・マリノスを２−１で下したため、惜しくも２位フィニッシュとなった。
リーグ戦６連勝でシーズンを締め括ったが、優勝にあと一歩届かず。試合後、細谷真大は「自分が決めていれば勝てた試合はあった。悔しいですが、（優勝した）鹿島は最後まで鹿島らしさを出したと思います」と心情を明かす。
「最後までやれることはやりました。振り返るといろんなことがあって、一概に何が足りなかったのかをコメントするのは難しいですが、（今季のJ１で）一番負けが少なかった一方で、引き分けが多かった。それを勝ちに変えていくことが大事になってくると思います」
最後まで優勝争いを繰り広げた柏の来シーズンの戦いにも期待したい。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集