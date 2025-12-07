令和ロマン・くるま、水上恒司と「姿形が違いすぎて言えなかっただけで俺と一緒ですわ」
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月5日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」で俳優・水上恒司とトークを行い、「姿形が違いすぎて言えなかっただけで、（水上は）俺と一緒ですわ」と語った。
映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」に出演している水上恒司が、ゲストとして登場。令和ロマン・くるまは小学生の頃は野球少年で、現在事務所から独立してフリーでやっている点が水上と共通していると話す。
水上は自分が思ったことに対してまっすぐ向かっていく人間で、現在の業界がそういったタイプの人材を受け入れてくれるようになっていて、「僕はとてもラッキーだなって思います。5年前、10年前とかだったらたぶん、もう僕はこの世界に戻ってこれないようなことだと思う」とコメント。
さらに水上は「どんな人と仕事するかっていうのが僕はめちゃくちゃ大事だなと思っていまして。自分と同じものを見ていると感じられる人とか、この人の思いを汲みたいなとか、この人たちのためだったらどんだけ大変な思いしても頑張りたいなとかっていう風に思えるか思えないか」「シワが出てきてぐちゃぐちゃなってきて『全然かっこよくないね』『昔はカッコよかったんだよ』って言われてからが役者として僕は勝負だと思ってるんですよ。やっぱり何も考えずに、指示だけされて褒められて、というのに流されていると僕は絶対に消えるなって思ってるんです。僕自身が。ほかの方々とかっていう意味ではなく、俺は消えるなって思うからやっぱり自分で作品をこういう風にしていきたいとか、自分がこう思うっていう積み重ねをした上で、僕も30代に差しかかりたいと思っている」「大切な人たちと出会って。仲間集めて、自分にとって居心地のいい空間を作る」といった熱い思いを吐露。
水上が「くるまさんがやっぱり頭がいい方なので。どういう話をすればこの空間で対等でいられるかなって」と話すと、くるまは「あの、姿形が違いすぎて言えなかっただけで、（水上は）俺と一緒ですわ。ごめんなさい。なんかこんな男前と一緒なわけないっていうなんか変なストッパーがかかって言えなかっただけで、俺、さっきから、なんか違和感があったんですよ。聞いてて。マジで似たようなこと言ったことあります」と水上の考えに共感を示す。
くるまは「ありがとうございます。今まででなんか1番熱い会になりました」と水上に感謝を述べ、「熱い。もう大丈夫だ。この男がいれば完璧だ」と語った。
