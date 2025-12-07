日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手（３２）が６日、母校の大先輩で食道がんと咽頭がんの闘病のため、活動休止中の「とんねるず」石橋貴明（６４）との約束を果たすことを誓った。

今月初めに石橋が主催する帝京会が行われ、現役では松本剛、ＤｅＮＡ・山崎、ヤクルト・清水が参加。「３人が頑張らないと帝京会も終わっちゃうぞ！」とゲキを飛ばされ、「タカさんも、もっと元気になってください。我々現役はまだまだ頑張ります」と伝えた。激励に応えるべく「（自分が）バリバリで出ていたら来てくれるかなと思う。元気になったら見に来ていただけたら」と活躍を期した。

タカさんの思いも後押しする。石橋は野球人口の減少を憂い、「そういうことにフォーカスして、残りの人生を歩んでいきたい」と語ったという。思いは松本剛も同じだ。「少しでも野球が好きな子が増えてくれたらいいな、と切実に思った。巨人でレギュラーとしてまず一年間やることができれば、僕の発言にも影響力が出てくる。そういうことも考えて、いい一年にしたい」と決意を込めた。

札幌市内で親交のあるＥＸＩＬＥ ＳＨＯＫＩＣＨＩとのトークショーに参加。会場を埋めた古巣ファンに「来季は違う場所になりますけど、忘れないで応援してくれたらうれしい」と感謝を伝えた。帝京魂を胸に、そして野球人としてできることを自問自答しながら、新天地へと羽ばたく。（小島 和之）