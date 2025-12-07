◆りそなＢ１リーグ第１２節（６日） 北海道８０―７７ＳＲ渋谷（東京・青山学院記念館）

Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道がチーム史上初の８連勝。同６位だったＳＲ渋谷を８０―７７で下し、２０１６年のＢリーグ発足以降の連勝記録を更新した。ＳＧ富永啓生（２４）が３点シュートを３本決めるなどチーム最多２０得点を記録。大きな武器であるオフェンス力で競り勝った。

東京に来てもレバンガの快進撃は止まらなかった。第４クオーター（Ｑ）残り３２秒で１点差に詰め寄られたが、センターのジャリル・オカフォー（２９）がフリースローで２点追加し、試合終了。８連勝にトーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）は「運もある」。実力以外の力の存在を認めた上で「ハードワークすれば運が向く。タレントが限られている中で、運が自分たちに向いているのではないか」と選手たちの努力をたたえた。

富永のシュートの精度は試合が進むにつれて上がった。第３Ｑにはフリースローのミスに冷笑を浴びせた渋谷のブースターを沈黙させる３点シュート。「前半リズムに乗れない中で仲間がつないでくれた。接戦になったが、（皆）自信を持ってプレーできている。負ける感じは誰一人持っていない」と振り返った。

現在のチームの戦力や資金は必ずしも潤沢ではないと考えるロイブルＨＣは「バスケは金やタレントで勝てるものではない。それを（私たちは）証明している」と胸を張った。順位は３位のままだが、勝ち数（１５）は１位の宇都宮、２位・千葉Ｊに並んだ。これからの戦いに向けては「空白の本にペンで何を書いていくかは自分たち次第」。このまま勝利の２文字を書き加え続ける。（甲斐 毅彦）