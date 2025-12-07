「カルタゴのワシ」の愛称を持つ北アフリカの雄・チュニジアが、日本に立ちふさがる。２２年カタールＷ杯では１次Ｌでフランスを破る大番狂わせを演じたが、初の決勝Ｔ進出は逃した。今回のアフリカ予選では、９勝１分けの無失点と堅守を誇り、９月に２試合を残して突破。１１月には国際親善試合でブラジルと１―１で引き分けるなど、決して侮れる相手ではない。

今年２月から、１２年ぶりの再登板でチームを率いるトラベルシ監督は「（日本は）世界的にも非常に評価の高い国で、強力なライバルになる」と話した。「私たちの強みは組織力。それを生かして戦う。素晴らしい大会になるよう万全の準備を整える」と大舞台を見据えている。

過去２大会でエースとして攻撃をけん引したＭＦハズリは代表引退し、かつてマンチェスターＵに在籍していた２２歳のバーンリーＭＦメジブリら若手が台頭。Ｇ大阪所属のＦＷジェバリもＷ杯メンバー入りを目指す。欧州でプレーする選手だけでなく、国内や中東でプレーする選手もおり、その実力は未知数だ。日本は０２年日韓Ｗ杯の１次Ｌで勝利。決勝Ｔ進出に向けては、確実に勝ち点３を取りたい相手と言える。

〇…Ｊ１・Ｇ大阪のチュニジア代表ＦＷジェバリ（３３）が６日の東京Ｖ戦で２ゴールと活躍した。来年のＷ杯は１次Ｌで日本と同組になり、メンバーに選出されればライバルとなる。「（同組は）うれしい驚きだった。Ｗ杯は当面の目標。強い日本と対戦できるのはすごくいい機会」と大舞台に立つことを熱望した。