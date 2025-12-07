５日（日本時間６日）、米国で行われた２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会で日本は１次リーグ（Ｌ）でＦ組に入った。オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ（ＰＯ）Ｂの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組。決勝トーナメント（Ｔ）進出へ最大のライバルとなるオランダは、日本代表ＭＦ遠藤航（３２）と同じリバプールの３人が主力だ。英国でリバプールを中心に取材するスポーツ報知の森昌利通信員が、“オレンジ軍団”の現在地を「見た」。

オランダの中心メンバーは、くしくもリバプールのレギュラーと重なる。まずは主将のＤＦファンダイク。世界最高のセンターバックと呼ばれて久しい存在だ。そして昨季、遠藤から奪うようにレギュラーに定着したフラフェンベルク。中盤の底から最前線に飛び出す推進力と、ミドルシュートの決定力が魅力の２３歳ＭＦだ。さらには最前線の左サイドから中央に切り込み、振り切る右足が武器の１９３センチ大型ストライカー、ハクポがいる。主力には及ばないが、快足ＤＦフリンポンを含め、４人のリバプール勢が立ちはだかる。

さらに、今夏マンチェスターＣに約９１億円の移籍金で加入した万能なＭＦラインデルス。スペイン１部バルセロナの中盤で核となるＭＦデヨングら、トップクラブで活躍する実力者は多い。２２年カタールＷ杯は準々決勝でＰＫ戦の末にアルゼンチンに屈したが、大会後に就任したクーマン監督の下、２４年欧州選手権は４強入り。今回の欧州予選は無敗突破と、過去３度の準優勝を誇る強豪であることは間違いない。

しかし、つけいる隙もある。今年７月に３４歳となったファンダイクはスピードの衰えが指摘され、今季のリバプール不振の元凶とも言える。フラフェンベルクの成長には目を見張るが、まだ経験値に乏しく、ハクポにしても、まだプレミアリーグでスーパースターのオーラをまとっていない。１６年欧州選手権、１８年ロシアＷ杯は出場を逃しており、欧州内では復権途上の見られ方をしている。

肌感覚で言えば、フランス、スペインが欧州の横綱。日本がこの２か国を避けられたことは朗報だろう。大関で予選８戦８勝のイングランドや、同じく８戦全勝で台風の目となった怪物ＦＷハーランドを擁するノルウェーと同組にならなかったことも大きい。

もちろん前回王者のアルゼンチンを回避したのも幸運だし、Ｗ杯になれば強烈な存在感を示しそうなブラジルとの対戦も嫌だ。無論、油断は大敵だが、現時点でオランダに、かつて優勝候補だった頃の実力は備わってはいない。日本にとって最悪の抽選ではなかった、というのが欧州から見たＦ組の感想である。