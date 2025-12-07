日本ハムの山崎福也投手（３３）と 日本ハムの山崎福也投手（３３）と郡司裕也捕手（２７）が６日、新さっぽろサンピアザで日清食品「どん兵衛」とＨＴＢのファイターズ応援番組「ＦＦＦＦＦ（エフファイブ）」がコラボした、スペシャルトークショーに登場。来季の目標に山崎が「プロ初ホームラン」、郡司は「ベストジーニスト賞」を掲げた。

集まったファンに、郡司がサービストークで応えた。「来年は個人的にタイトルを狙っていきたいんで…、ベストジーニスト賞とか取りたいなと思ってます。ゆくゆくはベストファーザー賞とかも取りたい。野球の方はベストナインですね。どこになるか分からないですけど、取りあえずサードでスタートするんで」。ＭＣからの「最後に“どん”と面白い話で締めてください」という“むちゃ振り”にも、しっかり笑いで締めくくった。

交流戦５年連続安打でパ・リーグ投手の最長タイ記録を持ち、来季の交流戦で新記録が懸かる山崎には、バッティングの質問も飛んだ。「再来年にＤＨ制がつい（採用され）て、来年が（打席に立つ）ラスト（シーズン）になるので、ホームラン打ちたいですよね。プロ初ホームラン」と笑顔。「バッターでプロ行くと思っていたんで、学生時代。それぐらい打ち込んでもいましたし、振り込んでもいたんで自信はありました」と明かした。

優勝を目指すにはそれぞれの活躍が不可欠な２人。「まずは優勝。個人的にもいい成績を残せるようにという気持ちで投げていきますし、打ってもいきます」と山崎。郡司も「サチさんが投げたときにしっかり打って、場合によってはキャッチャーもやって、チームを引っ張っていきたい」と強い思いを言葉にした。（山口 泰史）