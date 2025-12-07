米野球殿堂、今年の時代委員会の投票結果発表は７日米東部時間１９時半（日本時間８日９時半）が予定されている。今年の時代委員会の殿堂入り投票は「現代野球の選手」が対象となり、主に１９８０年代以降に活躍した選手が対象。

候補者は通算７６２本塁打の記録保持者バリー・ボンズ、通算３５４勝のロジャー・クレメンスのほか、通算４７３本塁打のカルロス・デルガド一塁手、２０００年ＭＶＰのジェフ・ケント二塁手、通算打率３割７厘のドン・マッティングリー一塁手、２年連続ＭＶＰのデール・マーフィー外野手、通算５０９本塁打のゲーリー・シェフィールド外野手、１９８１年に新人王＆サイ・ヤング賞となった通算１７３勝のフェルナンド・バレンズエラ投手。いずれも、今年１月に発表されたイチローさんらが殿堂入りした全米野球記者協会の投票では漏れていた選手だ。

禁止薬物使用疑惑で殿堂入りを逃したボンズ、クレメンスの投票結果が注目される中、東海岸の情報サイトｎｏｒｔｈｊｅｒｓｅｙ．ｃｏｍはマッティングリーの殿堂入りの可能性を日本時間７日までに伝えた。

マッティングリーは慢性的な背中のトラブルにより、１４シーズンのヤンキース一筋に唯一のポストシーズン出場となった１９９５年、３４歳で現役を引退。それでも左打ちのシュアなバッティングで通算打率３割７厘、通算２１５３安打、２２２本塁打、１０９９打点。抜群の一塁守備でゴールドグラブ賞９回、シルバースラッガー賞３回、首位打者１回に、打点王を獲得した１９８５年にはア・リーグＭＶＰを受賞した。

ヤンキースが低迷していた時期のスーパースターだった彼の背番号２３はヤンキースの永久欠番にもなっており、これらの成績を殿堂入り選手、球団幹部、歴史家らで構成された委員会が改めて評価すれば殿堂入りの、今回マッティングリーが可能性もある、としている。

なお、２０２２年の同投票では１６人連記の投票で８票を獲得も殿堂入りに必要な１２票に４票足りずに逃している。

