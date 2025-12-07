お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が6日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。同番組MCのお笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）の飲み会前の過ごし方に仰天したことを明かした。

今回は「わらやき屋で満腹になるまで食べたらいくら?」として、「安村＆尾形仲良し芸人チーム」として登場した安村、パンサー・尾形貴弘、囲碁将棋・根建太一、インポッシブル・ひるちゃん。

食事も進みお酒も入ってきた4人。すると、会話の話題はMCの澤部となり、安村は「澤部お前…この間な、春日会あったろう」と呼び掛けた。VTRを見守っていたスタジオの澤部は「そうそう」と相槌していると、安村は「（午後）7時半に行ったら、もう澤部がいた」と伝えた。

自身よりも早く到着していた澤部に「早いね。何やってたの?」と尋ねると「4時ぐらいから中野に来て、バーで飲みながら小説読んでた」と返されたという。これに「お前…ディーン・フジオカみたいな生活してんじゃねぇよ!」とカメラに向かって言い放ち、スタジオを爆笑させた。

このエピソードに尾形は「生意気だ!お前!」と吠え、安村も「生意気なんだよ!お前!坊主だろ!お前!」と似合わないと訴えた。澤部は大笑いしながら「ディーン・フジオカみたいな生活してもいいだろ!」と反論。そして「てめえらで払えよ!お金。からみ酒…」とツッコミを入れてスタジオは再び爆笑した