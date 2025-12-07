米国、カナダ、メキシコが舞台となるサッカーの２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会が５日、米ワシントンで行われ、８大会連続８度目の出場の日本は１次リーグＦ組で初戦は準優勝３度のオランダ、第２戦はチュニジア、第３戦は欧州プレーオフ（ＰＯ）勝者と対戦することになった。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表で、デイリースポーツ評論家の福西崇史氏がグループリーグ突破への道を語った。

◇ ◇

普通の組に入った印象だ。オランダが強いとか、チュニジアも力があるのは分かっていること。プレーオフのチームも欧州で戦う力がある。それ以上に日本に力があることは証明できている。そこまで厳しい組ではないが、簡単ではない。

オランダはオーソドックスなサッカーをする。個の能力をいかんなく発揮してくる。ファンダイクら個は強く、守備も強力だ。日本は組織で個を抑えながら戦えればいい。どうやって崩すかだが、能力の高い選手の集まりなので難しいとなれば、人数をかけるかになる。一方で、かけすぎるとデパイや、中盤に出ていける選手がいる。どう抑えきれるか。

初戦がオランダになったものの、勝負に持っていける。準備の期間も長いし、良かったと思う。もちろん、負けたらどうするか、勝ったときに２戦目、３戦目でどういう戦い方をするかは変わってくる。

チュニジアはきっちり組織されている。戦い方がしっかりしている分、守られてカウンターをされやすい。アフリカ予選を見れば点を取るべきときに取り、ゼロで抑えることがいかに難しいかを結果で示している。

２００２年日韓大会の１次リーグ３戦目は、チュニジアが相手だった。私は当時、個と個でバラバラになるチームかなと想像していたが、しっかりチームとして戦っていた。その中で個の力もある印象を受けた。

３戦目の相手だが、個がいるチームだと怖い。組織で戦うチームなら、日本に強みがある。個で崩す、力のある選手がいるスウェーデンやポーランドあたりは怖い。

決勝トーナメント進出のカギは、やはり初戦だ。日本は上を目指していて、トーナメントのことも考えなくてはいけないチーム。１次リーグの１戦目がすべてを決めるし、基本的には勝ちにいくことだ。２勝１分け１位ならいい。その場合オランダと引き分けて、２、３戦目に勝つ可能性が一番高いのかもしれないが、得失点差が関わってくるかもしれない。決勝トーナメント１回戦でブラジルは避けたい。モロッコも厳しい相手だが、百戦錬磨のブラジルは本番になると全然違う。

暑さ対策が必要だし、決勝トーナメントから時差が関わってくるかもしれない。コンディションが今大会のキー。そういう意味でもキャンプ地が大切になってくる。