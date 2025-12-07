滋賀県大津市の琵琶湖グランドホテルで開かれた「おごと温泉トークショー」に参加した阪神・桐敷が、来季は“記録”へのチャレンジに挑む。

「中継ぎはランナーをためるとか一発（を浴びること）が一番ダメなので、一発を打たれていないということは、自分の中で一つ自信になるデータ。重要な場面とか、7、8回の本塁打は相手にも流れがいく。（流れを）持ってきたり、渡さないために、そういうところは継続していきたい」

今季は43試合に登板して被本塁打ゼロ。実は昨季も70試合に登板して被弾ゼロだった。なんと、23年8月9日巨人戦（東京ドーム）で中田に低めの変化球を左翼席に放り込まれて以降、登板132試合連続でノーアーチが続いている。これで、シーズン40試合以上登板で2年連続の被弾ゼロ。来季で3年連続に伸ばすことができれば、プロ野球初の快挙となる。

2年前に浴びた本塁打が糧となった。「自分の中ではとりあえず低めに集めようと思っていた」が、相手がスイング軌道がローボールヒッターの中田であることまで気が回っていなかった。相手打者の特徴を知ること、研究することの大切さを失敗から学んだ。相手打者のタイプから高低、コースいずれで攻めるかを意識し、「はっきり攻めようと思っています」。そこから本塁打を浴びていない。

桐敷に加え、チームメートの石井も直近2年連続でシーズン40試合以上に登板して被弾ゼロを継続中。猛虎の生命線を握る左右のセットアッパーが、そろって「ミスター0」を継続し、ダブル快挙を達成する。

○…桐敷（神）は昨季の70試合に続いて、今季も43試合登板で被本塁打なし。シーズン40試合以上登板で被本塁打なしは今季も7人が記録しているが、複数回の達成は今季の桐敷、石井（神）、平良（西）を含め2度が5人。連続シーズンは24、25年で継続中の桐敷、石井の2人だけ。