阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が６日、日大野球部の創部１００周年記念祝賀会に出席し、大学の先輩である和田豊ヘッドコーチ（６３）からレギュラー奪取指令を受けた。

「谷端くん！！」。壇上であいさつをしていた和田ヘッドから名前を呼ばれ、谷端は会場後方から慌てて前へ出た。約３００人のそうそうたるＯＢを前に緊張の面持ちで壇上へ。固く握手を交わした先輩からは「（入団したら）レギュラーを取れるよう鍛えていきたい」と激励の言葉を受けた。

同じ右の内野手で共通点が多い後輩について和田ヘッドは「タイプ的には似たような感じかな。近い将来、レギュラーを何年も張り続けられるように」と期待。谷端も「長く野球をやりたい。常にレギュラーで、フル出場というところも考えてやっていきたい」と結果で応えるつもりだ。

和田ヘッドの現役時代と同じ二塁の定位置と背番号６の継承を志しており「守備は本当にまだまだ下手くそ。積極的に質問してレベルアップしていけたら」と谷端。身近で極意を吸収しながら、偉大な先輩の背中を追う。