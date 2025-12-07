＜食事会でプラス5万！＞「嫁が遠慮なくおかわり」「呼んでない義姉親子が参加？」…出費がツラい
お祝いの食事は、家族の思い出を作る大切な時間です。しかし実際には、行き違いや思い込みから、トラブルへと変わってしまうことがあるようです。身内だからこそ起きてしまう衝突に、ため息が出るママもいるかもしれません。今回はそんなエピソードを3つ紹介します。
エピソード1：＜嫁のおかわりがプラス5万円！＞義母の誕生日祝いで高級寿司店へ
義母の60歳の誕生日を祝うため、義両親・義兄家族4人・あやか（仮名）さん夫婦2人の計8名で高級寿司店に出掛けた時のことです。支払いは義父で、大人はひとり2万円のコースが予約されていました。「遠慮せず食べてね」という義父の言葉にあやかさんは有頂天になります。
5歳と8歳の甥っ子たちが追加注文したからと、あやかさんも白ワインをボトルで頼みました。そしてひとりでワインを飲み、次々と料理を追加しはじめたのです。
後日、義兄のかつみ（仮名）さんから怒りの電話がありました。なんと、あやかさんの追加注文だけで4万5千円。あやかさんは「お義父さんがいいと言ったから」と主張しますが、義兄夫婦は納得できません。義実家とあやかさんは一気に気まずい空気になってしまいました。
エピソード2：＜義姉親子にも奢るの？＞義母のための食事会をウナギにしたのだけれど
ユキ（仮名）さんは義母の誕生日会に、奮発して地元の高級ウナギ店を予約しました。誘ったのは義母だけでしたが、なぜか義姉親子が当然のように同行してきたのです。急きょ人数を増やして対応したものの、問題はユキさん家族3人分と、義母、そして義姉親子3人、計7人分の支払いです。
義姉は自分と子どもたちの分を払う気配がありません。最終的にユキさん夫婦が全員分を支払うことになったのです。高額なウナギの追加出費は家計に大きな痛手であり、ユキさんは複雑な気持ちを抱えたまま帰宅したのでした。
お義母さんは自分の誕生会以外にも、母の日や敬老の日など、何かにつけて食事会をするのが楽しみなようです。長男一家と次男一家が自分のために集まってくれる最高のひとときなのでしょう。でもそのための準備をするユキさんとお義姉さんへの負担が増えてきているようでした。
エピソード3：＜元ヤン弟とエビアレルギーの娘＞弟のうっかりミスがアレルギー食材トラブルに
カナコ（仮名）さんの実弟ミキト（仮名）さんはいわゆる「ヤンチャ系」。でも20代半ばをすぎると彼は落ち着き、素敵な結婚式を挙げることになりました。結婚式に出席するカナコさんは、3歳の娘ヒカリ（仮名）ちゃんのエビアレルギーについて、事前に何度も伝えていました。しかし運ばれてきた子ども料理にはエビが使われており、ヒカリちゃんが口にしてしまったのです。幸い軽い症状で済んだものの、命に関わる可能性もある重大な事故にもなりかねません。
確認すると、ミキトさんがホテル側への連絡を忘れていたことが判明しました。カナコさん夫婦が激怒すると、ミキトさんはいい加減に謝るだけ。しまいには逆ギレまでされ、カナコさんは距離を置くようになりました。
帰省の時期をずらして会わないように過ごした2年後、突然ミキトさんから連絡が入ったのです。あのときの反省は届いているのでしょうか。
家族だからこそ丁寧なやり取りを
お祝いの食事は、本来なら楽しい思い出を残すための時間です。しかし“家族”という近さが、遠慮のなさや思い込みを引き起こし、思わぬトラブルにつながることがあるのではないでしょうか。家族だからこそ、お祝いのような場では、丁寧なやり取りが必要なのかもしれませんね。
編集・編集部
