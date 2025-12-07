米国、カナダ、メキシコが舞台となるサッカーの２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会が５日、米ワシントンで行われ、８大会連続８度目の出場の日本は１次リーグＦ組で初戦は準優勝３度のオランダ、第２戦はチュニジア、第３戦は欧州プレーオフ（ＰＯ）勝者と対戦することになった。

森保監督が「非常に厳しいグループに入った」と話した通り、Ｗ杯優勝経験国のドイツ、スペインと同組だった前回大会ほどではないが、レベルの高い組に入ったのは間違いない。今大会は各組３位の上位８カ国が決勝トーナメントに進める方式とはいえ、一筋縄ではいかなそうだ。

カギを握るのは初戦のオランダ戦か。過去のＷ杯で日本は初戦を落とさなければ全て決勝Ｔに進出している。敗戦スタートとなれば、Ｗ杯予選１０戦無失点と堅守を武器とするチュニジア相手に前掛かりに行く必要性が生まれる。手痛いカウンターを食らい、連敗となるのが最悪なケースだろう。２戦目以降に心の余裕を持たせるためにも、世界最高峰のＤＦファンダイク（リバプール）ら強力な個をそろえる強豪に全力で勝ちに行きたい。

試合会場は米国南部、メキシコの２カ国をまたぐ可能性があり共催の洗礼を浴びそう。移動による時差は比較的少ないが、６月の最高平均気温が３０度付近の地域のため、ベースキャンプ地選びでは暑熱対策に細心の注意を払う必要がありそうだ。（デイリースポーツ・松田和城）