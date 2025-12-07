「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）

鹿島が横浜Ｍを２−１で下して勝ち点７６とし、９年ぶりのリーグ優勝を果たした。史上最多を更新する９度目の制覇で、最終節までもつれた２位の柏との優勝争いを勝ち点１差で上回った。就任１季目の鬼木達監督（５１）はＪ１の監督として、自身の記録を塗り替える歴代最多５度目の頂点。複数のクラブでリーグ制覇を成し遂げた初の監督となった。柏は町田を１−０で退けたが、勝ち点７５の２位で終えた。

鹿島を愛する全員が待ち望んだ瞬間だ。歓喜の表彰式、ＤＦ植田は「鹿島が一番だ！」と絶叫。選手から水を浴びた鬼木監督は「うれしい、言うことないです」と晴れやかに笑う。その後、クラブアドバイザーのジーコ氏が登場すると「ジーコ！」コールの大歓声。シャーレを高々と掲げると、スタジアムの盛り上がりは最高潮に達した。

最後にエースのＦＷレオセアラが真価を発揮した。０−０の前半２０分に値千金の先制弾。後半１２分にも追加点を奪うと、ユニホームを脱いで喜びを爆発させた。今季、Ｃ大阪から加入したストライカーは２１得点を重ね、初の得点王。「言葉で表すのが難しい」と万感の思いが涙に表れた。

８年前の悪夢を払拭した。２０１７年、自力優勝に王手をかけてから痛恨の２試合連続ドロー。鬼木監督率いる川崎に逆転Ｖを許した。当時のピッチで悔しさを味わったＤＦ植田。リーグ優勝から遠ざかった長年の雪辱を果たし、サポーターに「長い時間、待たせてしまい申し訳ない」と涙した。止まっていた時計の針がようやく進んだ。

鬼木新監督のもと「勝ちながら成長」を掲げてきた。その意識は選手にも浸透している。９月の浦和戦後、勝利したにもかかわらずＦＷ鈴木は「このままだと優勝できない。何人がここから危機感を持って練習できるか」と、ヒーローインタビューで異例のメッセージ。現状に満足せず要求し合う集団は完成度を高め続け、最終節までの１５試合を無敗（１０勝５分け）で駆け抜けた。

名門復権へクラブも一体となった。前半戦に主力のＤＦ安西やＦＷ師岡らが大ケガで離脱も、ＤＦ小川、ＦＷエウベルらを補強。尽力した中田浩二フットボールダイレクター（ＦＤ）は「本当にしんどかった」と肩の荷を下ろした。

中田ＦＤに「変える必要ないでしょ」と続投を明言された鬼木監督は「とにかくタイトルを取り続けたい」と意欲。新たな黄金時代の到来へ、第一歩を踏み出した。