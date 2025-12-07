「明治安田Ｊ１、柏１−０町田」（６日、三協フロンテア柏スタジアム）

柏が勝ち点１に泣いた。就任１年目のロドリゲス監督は「とても悔しい。だが選手、チームを誇りに思う」と懸命に前を向いた。ＦＷ細谷も「自分が決めていたら勝った試合もある。強さが足りない」と悔しがった。

満員のサポーターを前に意地は見せた。５月に０−３で敗れた町田に後半１８分、ＭＦ中川がドリブルで中央を突破し、ＭＦ瀬川のダイレクトクロスがオウンゴールを誘発。そのまま押し切った。

昨季１７位から大躍進。総得点は３９から６０に増えた。町田、神戸、広島のように強度やロングボールを前面に出す“流行”に背を向け、ボールを保持しパスで攻める“美しいサッカー”を掲げた。絶対的なエースを置かず全員で理念を共有。新加入したＭＦ小泉は「勝つために必要なことをとことんやる選手ばかり。部活動のよう」と表現していた。

その“流行”３チーム相手では今季初勝利。自身初の全試合フルタイム出場を果たしたＤＦ古賀は「嫌な相手に成長を見せられた。強いレイソルを取り戻すきっかけになった」と前を向いた。「魅力的なサッカーで、新しい時代を築くスタートだ」と指揮官。来季こそタイトルを奪う。