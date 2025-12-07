「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）

鹿島が横浜Ｍを２−１で下して勝ち点７６とし、９年ぶりのリーグ優勝を果たした。史上最多を更新する９度目の制覇で、最終節までもつれた２位の柏との優勝争いを勝ち点１差で上回った。就任１季目の鬼木達監督（５１）はＪ１の監督として、自身の記録を塗り替える歴代最多５度目の頂点。複数のクラブでリーグ制覇を成し遂げた初の監督となった。柏は町田を１−０で退けたが、勝ち点７５の２位で終えた。

史上初となる複数クラブでのＪ１優勝監督が誕生した。鬼木監督は２０１７年から川崎で黄金期を築き上げ、８季で国内主要タイトル７冠を達成。今季から名門・鹿島の復権を託された優勝請負人は就任１年目で結果を残し、その手腕を証明してみせた。

植え付けたのは勝利への執念。本拠地での連続無敗記録（２７試合）を持つ“負けない鹿島”を、“勝ちきる集団”へ改革した。「全て勝ちからの逆算」と練習から本気のプレーを要求。妥協は許さなかった。

「勝ち点で言えば、３引き分けも１勝２敗も同じ」と、貪欲に勝ち点３を取りにいく。２位の柏がリーグ最多の引き分け１２に対し、鹿島はリーグで２番目に少ない７。最終的にこの差が順位に直結した。

何の因果か。ターニングポイントは７月の第２３節、アウェーでの古巣・川崎戦の敗戦（１●２）だったという。「あのゲームが大きかった」。かつての教え子たちが躍動した一方、自軍の選手の力を引き出せない自身に失望した。以降は“鬼”を呼び戻し、選手へのアプローチの基準を引き上げて細部まで徹底。その後、無敗で駆け抜けた。

名門復活を託された重圧は計り知れない。今季２度の３連敗を経験したが、支えになったのは指導者としてのやりがいだった。「勝敗だけじゃない。個人が伸びていくのが見られるから、やり続けられる」。通過点に過ぎない、鹿島での１冠目だ。