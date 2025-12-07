「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

女子は初出場でショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２位に入った。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（２０）＝米国＝が逆転で優勝。ＳＰトップの千葉百音（２０）＝木下グループ＝は５位に沈み、坂本花織（２５）＝シスメックス＝は３位だった。男子はフリーで２３８・２４の世界最高得点をマークしたイリア・マリニン（２１）＝米国＝が逆転で３連覇を達成した。ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２位、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は３位だった。五輪代表は１９〜２１日の全日本選手権（東京）で決まる。

今季シニアデビューの新星が初のＧＰファイナルで存在感を示した。中井が全体２位の日本勢トップ。ジャンプのミスに、演技後は両手をグーにして頭を抱えたが、１７歳らしからぬ堂々とした演技で魅了した。

水色のドレスに、たくさんのスパンコールがついた輝く衣装を身にまとい、まずは大技トリプルアクセルを着氷。ミスもあったが、３回転ルッツ−ダブルアクセル−ダブルアクセルの連続ジャンプを決めるなど、気持ちを切らさずに滑り切った。

初のＧＰファイナルに真正面から挑んだ。中庭健介コーチからは「自信を持って、失うものはなにもないと言われている」。シニア１年目にして、快進撃を続けている１７歳。濃密なシーズンを過ごしている中でも、五輪代表争いも経験してきたコーチの言葉のおかげで「気楽にできている。プレッシャーも感じずにできている」と余裕すら感じさせた。

初の五輪を大きくたぐり寄せた。確実に切符を手にするため、次は優勝すれば即代表確定の全日本選手権に臨む。「全日本の前に緊張感を味わえる。それをどう乗り越えるかで全日本も乗り越えられる」と話していた中井。最高の形でつなげた。